Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста и выразило «решительный протест» в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в аннексированный Крым.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства 4 августа.

«Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь», – говорится в сообщении.

Украинская сторона считает этот и другие визиты российских чиновников на территорию крымского полуострова «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права».

МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Россию, как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконных представителей крымской власти.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл 4 августа на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму.

В МИД Украины пока не комментировали приезда Медведева в аннексированный Крым.

До этого в МИД Украины отмечали, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.