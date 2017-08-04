Эксперт: Россияне предпочитают отдыху в Крыму дешевые путевки в Турцию

Россияне предпочитают отдыху в Крыму дешевые путевки в Турцию. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии 4 августа рассказал глава украинской организации «Центр развития туризма» Владимир Царук.

«Загрузка отелей в июле, по официальным данным крымских властей, составляет 64,5%. В пик сезона это очень низкий показатель. В худшие годы до аннексии загрузка составляла не менее 85%. Турпакеты в Крым за последний год выросли от 15% до 30%. Россияне сейчас массово поехали в Турцию и бьют все рекорды: их там до 3 миллионов», – отметил эксперт.

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3 августа подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма сообщило, что с января по июль нынешнего года Крым принял 2 миллиона 859 тысяч туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».