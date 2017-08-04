МИД России назвал санкции ЕС из-за скандала с Siemens «недружественными и нечестными»

Министерство иностранных дел России называет решение ЕС о санкциях, которые ввели после скандала с Siemens, «недружественным и нечестным» шагом.

Российская сторона 4 августа заявила, что оставляет за собой право принять ответные шаги.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Санкции касаются заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также трех российских компаний – партнеров Siemens. Ограничительные меры предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд.

По данным ЕС, теперь санкции касаются 153 российских граждан и 40 компаний.

В правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.