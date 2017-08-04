В Севастополе протестуют против памятника примирению

В аннексированном Севастополе 4 августа состоялась акция протеста против намерений подконтрольных Кремлю властей города установить двадцатиметровый памятник примирению, изображающий бойцов красной армии и белогвардейцев, сложивших оружие.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, с протестами вышли коммунисты, ветераны, родительский комитет города, представители «самообороны» Севастополя и российской организации «Суть времени».

Выступающие на митинге ветераны расценили идею установки памятника как «провокацию против России и Путина». Участники митинга приняли резолюцию, которую намерены отправить властям Севастополя и соседней России.

На берегу Карантинной бухты, напротив Владимирского собора в Херсонесе, начали строить набережную Примирения, на которой планируют установить памятник.

Открыть памятник хотят к 4 ноября, в честь приближающегося 100-летия исхода Белой армии из Крыма. По задумке российских авторов, памятник должен изображать белогвардейца и красноармейца, которые пожимают друг другу руки. Стоимость набережной оценивают в 4 млрд рублей (около 1,6 миллиарда грн – КР), памятника – в 190 млн. руб. (около 80 млн грн – КР).

В пресс-службе подконтрольной Кремлю власти Севастополя утверждают, что монумент установят за счет средств Российского военно-исторического общества, которое также занимается разработкой эскизов.