После слуха о визите Путина в парк «Тайган» приостановились проверки – Зубков

После того как в Крыму появились слухи о возможном визите в сафари-парк «Тайган»президента России Владимира Путина, подконтрольные Кремлю власти полуострова приостановили проверки зоопарков крымского предпринимателя Олега Зубкова. Об этом 4 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил сам Зубков.

«Услышав о возможном приезде в «Тайган» президента России, крымские власти поутихли со своими заказными проверками, так что у нас есть возможность сосредоточиться больше на работе в парках, а не в судах», – рассказал предприниматель.

Олег Зубков добавил, что повышенное внимание крымских властей к его паркам «вызвало обратный эффект – их стало посещать больше крымчан».

«С посещаемостью в парке «Тайган» все в порядке, спасибо крымским властям, благодаря их душераздирающим репортажам о зверствах Зубкова, об опасности его парков. Крымчане стали активно посещать мои парки, то ли из-за информированности, то ли в знак протеста против лживых репортажей. Так что, несмотря на то, что в целом в Крыму курортный сезон 2017 года проходит, по моим наблюдениям, гораздо хуже предыдущего, в моих парках сезон проходит успешно», – отметил Олег Зубков.

В середине июля владелец крымского парка львов «Тайган» опроверг информацию крымских СМИ о том, что президент России Владимир Путин планирует посетить парк в международный день тигра.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей. В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма соседней Россией.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 50 тигров и 100 львов.