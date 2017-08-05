Участники автопробега «Берлин-Москва» накануне, 4 августа, сделали остановку в Симферополе. Там для них провели экскурсию, посвященную событиям аннексии Крыма в 2014 году. Также они встретились с подконтрольным Кремлю спикером крымского парламента Владимиром Константиновым, сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

«Первым делом гости столицы отправились к зданию Государственного Совета Крыма (российского парламента аннексированного Крыма – КР), где для них управлением молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя была проведена новая экскурсия под названием «Крымская весна», повествующая о событиях, проходящих в Симферополе в 2014 году. Далее участники автопробега дружбы «Берлин – Москва 2017» отправились на возложение цветов у вечного огня в Гагаринском парке и на встречу с Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым», – сказано в сообщении.

Около 50 участников «автопробега дружбы «Берлин-Москва» добрались до аннексированного Крыма накануне, 4 августа.

В субботу, 5 августа, участников пробега ждут в Ялте.

Как сообщается на сайте автопробега, участники стартовали 23 июля в Берлине. Всего в маршрут включены 45 городов России и аннексированного Крыма. На полуостров участники планировали попасть через Керченскую переправу.

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного полуострова регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.