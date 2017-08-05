Иран: Роугани принесет присягу при вступлении во второй раз на пост президента

Хасан Роугани 5 августа принесет присягу, вступая в должность президента Ирана. Торжественная церемония пройдет в здании иранского парламента в Тегеране. Эта процедура станет завершающей для Роугани для продления полномочий после одобрения, полученного от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который официально поддержал его 3 августа.

Роугани зачитает клятву и подпишет ее, прежде чем обратиться к присутствующим законодателям.

На церемонии ожидаются гости из более чем 100 стран, что является значительным достижением для Ирана, страны, которая в большей степени была в изоляции со времен Исламской революции 1979 года.

Согласно иранскому законодательству, у Роугани будет две недели, чтобы представить свое правительство парламент для утверждения.

Впервые на пост президента Роугани был избран в 2013 году. Он был переизбран 19 мая этого года в результате получения 57% голосов избирателей, благодаря чему он обогнал соперника-консерватора Ибрагима Раиси.