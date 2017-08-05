Во время публичных слушаний в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя 5 августа противников строительства жилого массива «Крымская роза» в одном из микрорайонов города пытались заставить уйти с голосования с помощью провокации. Об этом Крым.Реалии рассказал российский активист в Крыму Илья Большедворов.

«Когда слушания начались, появилась информация, что приехала строительная техника и начинают сносить их дома. Люди были обеспокоены, какое-то количество покинуло зал и поехало на место. Обнаружили там строительную технику, был экскаватор там, был КАМАЗ, еще какие-то виды (техники – КР). Пытались снести они недостроенный дом. Это была элементарная провокация, направленная на срыв голосования», – отметил Большедворов.

Он также опубликовал видео работ техники в районе, где планируют возвести жилой массив «Крымская роза».

Активист также сообщал, что противников строительства жилого массива «Крымская роза» в одном из микрорайонов Симферополя не пускали на публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории микрорайона, которые прошли 5 августа в российской администрации города.

Комментариев российских властей Симферополя по этому поводу пока не было.

Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. В планах – застроить лавандовые поля, которые находились здесь чуть ли не до середины 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, на этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести.

Главу российской администрации Симферополя ранее обвиняли в фактическом срыве общественных слушаний по поводу уплотнительной застройки. На них городские власти пытались согласовать, в частности, строительство жилого массива «Крымская роза» (застройщик «Монолит»).