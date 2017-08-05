Государственный департамент США обнародовал первое письменное сообщение о том, что Вашингтон планирует отказаться от Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.

«Сегодня Соединенные Штаты подали в Организацию Объединенных Наций как депозитарий Парижского соглашения сообщение о намерении США выйти из Парижского соглашения, как только они смогут это сделать в соответствии с условиями соглашения», – говорится в сообщении.

В то же время в Госдепартаменте добавили, что Вашингтон останется в процессе переговоров, «если Соединенные Штаты смогут определить более благоприятные условия для себя, бизнеса, работников, своих людей и налогоплательщиков».

«Соединенные Штаты будут продолжать участвовать в международных переговорах и совещаниях по вопросам изменения климата», – добавили в Госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 1 июня заявил, что США выходят из Парижского климатического соглашения. При этом Трамп отметил, что абсолютно предан защите окружающей среды, но Парижское климатическое соглашение в ее нынешнем виде считает вредным для американской экономики и таким, которое дает преимущества таким странам, как Китай и Индия.

Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.