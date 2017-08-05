В Прокуратуре АРК считают вынесенный в аннексированном Крыму приговор украинскому активисту Владимиру Балуху свидетельством дискриминации и нарушения норм международного права. Также в ведомстве намерены дать правовую оценку действиям причастным к преследованию и вынесению незаконного приговора украинцу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 5 августа.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым будет дана надлежащая правовая оценка действиям незаконно назначенных «следователей», «оперативных работников», «прокуроров» и «судей», причастных к незаконному преследованию гражданина Украины Владимира Балуха и вынесению приговора, который является актом не только незаконного привлечения к ответственности по политическим мотивам, но и свидетельством дискриминации по национальному признаку, нарушением неотъемлемых базовых прав человека и грубого пренебрежения нормами и принципами международного гуманитарного права», – прокомментировал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Министерство иностранных дел Украины накануне выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.