На слушаниях в Симферополе одобрили проект строительства «Крымской розы», активисты заявляют о нарушениях

Большинство участников публичных слушаний, проведенных в Симферополе 5 августа под руководством российского главы города Геннадия Бахарева, одобрили проект «Крымская роза» – строительство нового микрорайона на северо-восточной окраине Симферополя. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы.

«Одобрение данного проекта очень значимо для города, так как в его основе лежит республиканский проект строительства дворца водных видов спорта и двух объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Симферополя до 2020 года». Это достаточно серьезная комплексная застройка на качественно новом для города уровне», – сказал Бахарев.

Как сообщает провластный сайт «Крыминформ», от голосования воздержались 12 человек, против проголосовал 141 человек, за – 154.

Российский активист в Крыму Илья Большедворов сообщил Крым.Реалии, что голосование проводилось с серьезными нарушениями: в порядке подсчета голосов и в связи с привлечением административного ресурса.

«Эти слушания снова проводились с существенными нарушениями, мы будем обращаться в следственные органы. У граждан есть претензии к тому, как подсчитаны голоса. Они утверждают, что если человек 80 голосовало за, то 150 или 180 голосовало против. А посчитано было все наоборот», – сказал Большедворов.

Видео подсчета голосов активист опубликовал на Фейсбуке.

Он также сообщал, что противников строительства жилого массива «Крымская роза» в Симферополе пытались обманом выманить с публичных слушаний.

Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. В планах – застроить лавандовые поля, которые находились здесь чуть ли не до середины 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, на этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести.

Главу российской администрации Симферополя ранее обвиняли в фактическом срыве общественных слушаний по поводу уплотнительной застройки. На них городские власти пытались согласовать, в частности, строительство жилого массива «Крымская роза» (застройщик «Монолит»).