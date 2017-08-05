Экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла за границей в автокатастрофе – Бондаренко

Экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в субботу, 5 августа, в автомобильной катастрофе. Информацию об этом подтвердила бывшая соратница по партии Елена Бондаренко.

«Да, это правда. Ирочка – на небесах», – написала Бондаренко в Facebook, не указав подробностей гибели. В комментариях она добавила: «Напишу позже о ней. Сейчас просто не в силах».

Несколько СМИ со ссылкой на окружение Ирины Бережной сообщают, что женщина погибла в районе побережья Адриатического моря – между Италией и Хорватией.

Информации от консульской службы или других официальных подтвержденных подробностей нет. По данным, которые приводит ресурс LB.ua, водитель не справился с управлением на извилистой дороге. Сообщается, что якобы погиб и водитель, в то время как 8-летняя дочь Бережной получила незначительные травмы.

36-летняя Ирина Бережная – юрист по образованию, была депутатом 6-го и 7-го созывов Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов. Через несколько дней, 13 августа, у Бережной должен был быть день рождения.