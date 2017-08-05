Президент Молдовы просит Россию не вводить ответные санкции из-за Рогозина

Президент Молдовы Игорь Додон призывает Россию не вводить санкции в отношении Кишинева из-за объявления российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице Додона в Facebook после его встречи с Рогозиным.

«От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группы, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты», – говорится в сообщении.



«Осознав беспрецедентную грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм, агрессивную политику молдавского правительства, призываю российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временных правителей и продолжить тот позитив повестки дня, который мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начала этого года», – отмечает Додон.

В субботу вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном в Тегеране (Иран), где оба присутствовали на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роугани.



28 июля Рогозин попытался посетить Приднестровье для участия в церемонии в честь 25-летия так называемой «миротворческой операции» России. Но Румыния отказала в разрешении самолету с Рогозиным войти в свое воздушное пространство. Напомним, Рогозин находится под санкциями Евросоюза из-за участия в конфликте на востоке Украины.

В Молдове назвали празднование 29 июля в Приднестровье провокационным, поскольку Кишинев неоднократно просил Москву отозвать 1,5 тысячи своих военнослужащих с территории Молдовы и заменить их международными наблюдателями.

В правительстве Молдовы заявили о противоречивых публичных заявлениях Рогозина об этой стране, ее народе и руководстве, высказанных 28 июля, объявив его 2 августа персоной нон-грата.

Самопровозглашение «независимости» в основном русскоязычного региона Приднестровья от Молдовы 1990 года не признал никто в мире.

В течение 1992-1993 годов продолжалась короткая война между молдовскими войсками и сепаратистами Приднестровья, тогда несколько сотен людей погибли с обеих сторон.