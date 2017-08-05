Россия: в Иркутске задержаны волонтеры Навального

В российском Иркустке задержаны пятеро волонтеров избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.



Как сообщает Радіо Свобода, двое задержанных проводили согласованный пикет. Полиция изъяла у них листовки в поддержку Навального.



Составлен админпротокол по факту агитации вне избирательного периода.

Еще трое сторонников оппозиционного политика, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны возле агитационного куба, который был изъят.



Как сообщает группа «Команда Навального.Иркутск» в соцсети «ВКонтакте», агитационные акции проходят 5 августа еще в нескольких районах города. Туда стянуты отряды полицейских.