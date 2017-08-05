В Евпатории могут закрыть автобусный маршрут к соседнему курорту, едва его открыв

Власти Евпатории запустили дополнительные автобусные рейсы по маршруту № 8 «Евпатория-Заозерное» и обратно в вечернее время.



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, это было сделано в связи с многочисленными обращениями евпаторийцев и отдыхающих.



Два дополнительных рейса из города в 21:30 и 22:30 введены с 31 июля. В обратную сторону из Заозерного автобусы отправляются в 22:00 и 23:00.



Но спустя несколько дней, местные чиновники уже обсуждают вопрос о возможном закрытии этого рейса. «Перевозчик предупреждает, что если маршрут не будет востребован, дополнительные рейсы могут отменить», – говорится в сообщении.



О возможность закрытии маршрута заявляет также глава подконтрольной России администрации Евпатории Андрей Филонов, который обсуждает этот вопрос с горожанами в Facebook.



«Проблема в том, что маршрутки ходят практически пустые. Как сообщает перевозчик (предприятие «Машсервис»), вчера в 21:30 в Заозерное уехали 13 человек, обратно – два. В 22:30 было два пассажира, а обратно – никого. Если эти рейсы не будут востребованы, их придется отменить. Понятно, что ни один перевозчик не будет гонять пустой автобус. Но нужно понимать, насколько востребованы эти рейсы. Может быть, время не совсем удобное? Давайте подумаем вместе», – пишет он.



Для популяризации этого маршрута Филонов обещает запустить рекламу в местных здравницах и СМИ.



В комментариях пользователи пишут, что автобусы по указанному маршруту нарушают расписание. По мнению авторов постов, проблемы возникают потому, что все городские маршруты сосредоточены в руках одной компании-монополиста.