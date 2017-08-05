«Таврия» проиграла «Металлисту 1925 » в четвертом круге Второй лиги чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» проиграл харьковскому клубу «Металлист 1925» со счетом 0:3 в домашнем матче четвертом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщается на сайте «Таврии».



Что это означает для дальнейшей судьбы «Таврии» в чемпионате, организаторы матча обещают сообщить позже.



Сейчас команда находится на шестом месте в турнирной таблице.



Матч прошел в субботу, 5 августа, на стадионе «Энергия» в Новой Каховке Херсонской области.



«Команда настраивается только на победу. Сейчас у клуба «Металлист 1925» 3 очка, у нас – 6. Нам нужно выигрывать, чтобы увеличить разрыв. Несмотря на проигрыш в прошлом туре у нас настрой хороший. Так что настраиваемся только на победу. Думаю, завтра будет хорошая и интересная игра», – заявлял капитан «Таврии» Максим Логвиненко в комментарии Крым.Реалии.



Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.



С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.



Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.