Президент Ирана принял присягу

В Иране 5 августа принял присягу Хасан Роухани, избранный на второй президентский срок.

Во время выступления он заявил, что его страна будет продолжать путь «сосуществования и взаимодействия с миром», сообщает Радіо Свобода.

68-летний реформатор Роухани победил на выборах 19 мая. 3 августа его официально поддержал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Среди приглашенных на инаугурацию в Тегеран иностранных гостей – верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Перед церемонией она встретилась с президентом Роугани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом. О теме их переговоров на данный момент не сообщается.

3 августа в Amnesty International призвали Федерику Могерини поставить перед иранской властью вопрос о срочном освобождении арестованных правозащитников.