В Днепре от взрыва в многоэтажке погиб мужчина

В Днепре в результате взрыва в многоквартирном доме погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



По информации правоохранителей, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже десятиэтажного дома по улице Тепличной поступило в полицию в 19 часов. Во время осмотра места произошедшего в тамбуре было выявлено тело мужчины.



«Предварительная причина трагедии на улице Тепличной – взрыв гранаты Ф-1. Погибший – хозяин квартиры, 1956 года рождения. В момент взрыва в помещении находилась жена погибшего, она не пострадала», – сообщили в полиции.

На месте работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства трагедии выясняются.