Афганистан: талибы убили 7 полицейских в провинции Сари-Пул

Боевики группировки «Талибан» убили по меньшей мере 7 афганских полицейских, захваченных во время боев в северной провинции Сари-Пул. Об этом 6 августа сообщает Радіо Свобода со ссылкой на местных чиновников.

Представитель провинции Забигулла Амани сообщил 5 августа, что талибы захватили полицейских в городке Мирзаваланг, который находится в районе Саяд.

По словам Амани, группировка «Талибан» в субботу утром взяла под контроль Мирзаваланг после двух дней боев с афганскими силами безопасности.

Забигулла Амани сообщает, что 10 талибов, среди которых 2 лидера исламистов, также были убиты в боях, еще 4 афганских военных – ранены.

На протяжении последних месяцев группировка «Талибан» усилила наступление в Афганистане, захватив три района в провинциях Гор, Фарьяб и Пактика.

Афганские военные 4 августа отразили многочисленные атаки талибов в стратегическом районе Герешк в провинции Гильменд.