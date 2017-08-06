В Крыму для борьбы с пожаром задействовали авиацию – МЧС

Для борьбы с пожаром в районе села Громовка возле Судака привлекли авиацию. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС России.

В ведомстве отметили, что сообщение о загорании сухой растительности поступило днем 5 августа.

«По прибытии на место пожара спасателей выяснилось, что горит лесная подстилка и сухая растительность. Было принято решение задействовать также авиацию МЧС России из-за возникновения угрозы распространения огня на лесной массив. Так, к месту тушения пожара были также направлены 2 вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами, которые уже совершили 60 сливов воды», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в ликвидации пожара приняли участие 252 человека и 31 единица техники.

Накануне крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в пожароопасный период. В это время запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу пропитанный горючими веществами материал; заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву.