В сирийском городе Ракка, который является последним оплотом группировки «Исламское государство» остаются около двух тысяч боевиков. Об этом заявил Бретт Макгурк, специальный представитель США в международной коалиции, противостоящей экстремистской группировке в Ираке и Сирии, сообщает Радіо Свобода.

По его словам, возглавляемый США арабско-курдский альянс сейчас освободил около 45% Ракка и готов двигаться дальше.

Между тем, базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» 5 августа заявила, что сирийские правительственные силы отбили у боевиков группировки «Исламское государство» Аль-Сухно, последний еще контролируемый экстремистами большой город в провинции Хомс.