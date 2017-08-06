В Крыму пройдет суд по продлению ареста фигурантам симферопольского «дела Хизб-ут Тахрир» – адвокат

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 9 августа пройдет заседание по продлению срока содержания под стражей фигурантам симферопольского «дела Хизб-ут Тахрир». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Продление ареста по Симферопольскому «делу Хизб-ут Тахрир», в том числе Теймуру Абдуллаеву, назначено на 9 августа 2017 года в 15.00», – написал адвокат.

Ранее Киевский райсуд Симферополя продлил на три месяца арест пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако ее рассмотрение дважды откладывали.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В конце февраля стало известно, что Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».