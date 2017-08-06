Железнодорожный арочный пролет Керченского моста сняли со стапеля и готовят к погрузке на плавсистему. Об этом сообщили в пресс-службе инфорцентра «Крымский мост».

«Строители передвигают пролет весом более 6 тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на «салазках» – металлоконструкции с полированным листом понизу. А когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.