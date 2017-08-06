В России за два года уничтожили 17 тысяч тонн иностранного продовольствия

В России с августа 2015 года уничтожили около 17 тысяч тонн продукции, ввозимой из стран, которые попали под российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на «Россельхознадзор».

Сообщается, что за указанный период времени уничтожили 16,4 тысячи тонн продукции растительного происхождения и около 500 тонн продукции животноводства.

В России и аннексированном ею Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

С 6 августа 2015 года обнаруженные нелегальные продукты, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, начали уничтожать, а не возвращать поставщикам, как раньше.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».