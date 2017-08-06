Посол США в ООН: новые санкции против КНДР самые строгие за последние 10 лет

Посол США в ООН Никки Хейли 5 августа назвала новую резолюцию Совбеза по Северной Корее «самым строгим набором санкций в отношении любой страны» за последние десятилетия. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Мы не должны обманывать себя, что мы решили эту проблему. Угроза незаконного ядерного вооружения северокорейской диктатуры остается», – заявила Хейли после голосования в Совете безопасности ООН.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал одобрение новых санкций «очень хорошим результатом».

Министр иностранных дел Китая призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН и прекратить испытывать «добрую волю международного сообщества» ракетными запусками и ядерными испытаниями.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые составляют 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.