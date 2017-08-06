Крымчан призвали поддержать Ахтема Чийгоза в суде

Крымчан призывают поддержать в суде одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Текст обращения на своей странице в Фейсбуке опубликовал крымскотатарский активист Заир Смедляев.

Он отметил, что 7 августа состоится финальная часть процесса над Ахтемом Чийгозом. В ходе этого заседания выступит прокурор, которая, как считает активист, будет требовать ареста обвиняемого.

«Для Ахтема сейчас очень важна ваша поддержка. Отложите ваши дела, поддержите Ахтема. Примите участие в процессе!» – написал Смедляев.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.



