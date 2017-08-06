В Севастополе отчитались о раскрытии 22 преступлений прошлых лет

В российском управлении Следкома по Севастополю отчитались, что с начала года раскрыто и расследовано 22 преступления прошлых лет, 20 уголовных дел уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Более половины из них (преступлений – КР) являются тяжкими и особо тяжкими: раскрыты 6 убийств, 1 причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 1 разбой, иные тяжкие преступления. При том, что за аналогичный период 2016 года было раскрыто и расследовано 21 преступление прошлых лет. Такие данные были озвучены на заседании коллегии по результатам работы ведомства в I полугодии 2017 года», – говорится в сообщении.

В начале августа сообщалось, что в аннексированном Севастополе задержали заместителя начальника отделения полиции по Нахимовскому району за злоупотребление должностными полномочиями. Сообщалось, что имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через sms-сообщения предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, сведения об умерших, чтобы тот быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги.