С начала года в Крыму зафиксировали более 40 природных пожаров – МЧС

С начала года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировали 43 природных пожара. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС России.

«Основной, фактически – единственной, причиной весенних лесных пожаров являются палы травы – как преднамеренные, устраиваемые владельцами сельхозугодий, дачниками и хулиганами, так и непреднамеренные, возникшие вследствие неосторожного обращения с огнем – брошенных окурков, сжигания мусора без должных мер предосторожности и тому подобное», – отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось, что в Крыму для борьбы с пожаров привлекли авиацию.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в пожароопасный период. В это время запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу пропитанный горючими веществами материал; заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву.