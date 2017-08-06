В Москве планируют установить мемориал жертвам политических репрессий

В Москве установят первый в России общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Так называемая «Стена скорби» появится на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пока памятник накрыт специальным полотном. Официально его откроют в конце октября – в День памяти жертв политических репрессий.

Монумент высотой с двухэтажный дом будет представлять собой стену с несколькими арками. На стенах будет написано слово «Помни!» на разных языках. Территорию вокруг скульптуры вымостят камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГА.

День памяти жертв политических репрессий в России – памятный день, в который проходят траурные акции и памятные мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. Отмечается ежегодно 30 октября.