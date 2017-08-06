В Красноперекопском районе для «Вечного огня» используют газовую горелку

В Крыму, в ряде населенных пунктов Красноперекопского района на мемориалах «Вечный огонь» из-за неисправности систем газоснабжения устанавливают газовые горелки с сухим горючим. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил член регионального штаба «ОНФ» в Крыму Станислав Забаштанов.

«Есть неработающие мемориалы именно в Красноперекопском районе: это Совхозненский сельский совет, где устраивается горелка с сухим спиртом (люди все-таки стараются выходить из положения), Орловский сельский совет (тоже с сухим спиртом горелки используются, требуются ремонтные работы) и Воинский сельский совет», – отметил он.

Ранее жильцам 15 квартир одного из домов по улице Одесской в Феодосии отключили газ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».