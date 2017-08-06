На военной базе в Иране солдат открыл стрельбу: четверо военных погибли

Иранская армия заявляет, что четверо военных были убиты и еще восемь ранены после того, как солдат открыл огонь по своим коллегам на военной базе.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел 6 августа на полигоне в городе Кагризак, примерно в 10 километрах к югу от Тегерана.

Сообщается, что инцидент, «вероятно, связан с психологическими проблемами солдата, который вдруг начал стрелять в своих товарищей».

Это также могло быть результатом «внезапного и случайного поворота оружия», говорится в сообщении.

В прошлом месяце государственные СМИ сообщили о подобном инциденте, когда военнослужащий открыл огонь в казармах в городе Абиек северо-западнее Тегерана, в результате чего погибли трое и пострадали шесть человек.

Военная служба до 24 месяцев в Иране является обязательной для мужчин в возрасте от 19 лет.