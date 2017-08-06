В Днепре в музее истории Холокоста открылась выставка о геноциде ромов

В воскресенье, 6 августа, в Днепре, в музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине», открыли выставку, посвященную геноциду ромов.

Материалы экспозиции рассказывают о судьбе румынских цыган, которых депортировали в Транснистрию в 1942-1944 годах. Документы, фотографии и другие экспонаты были собраны при содействии немецкой организации Bildungswerk für Friedensarbeit («Образование ради сотрудничества»).

По словам организаторов, во время Второй мировой войны более 25 тысяч цыган были депортированы в румынскую зону оккупации между Днестром и Бугом. Около половины из них погибли из-за чрезвычайно тяжелых условий жизни.

Как рассказали организаторы, чтобы напомнить об этом почти забытом геноциде, молодежь цыган и молодежь других национальностей из Украины, Румынии, Молдовы и Германии отправились весной 2016 года в исследовательскую экспедицию. Между Бухарестом и Бугом они встретили и проинтервьюировали как ромов – тех, кто пережил трагедию, так и местных жителей – крестьян, которые были свидетелями депортации. Результатом этой экспедиции стало создание выставки.

В презентации приняли участие днепровские историки и музейщики, представители еврейской и цыганской общин, жители города. Как рассказала представительница цыганской общины Днепра Любовь Власова, в годы Второй мировой войны ее семья потеряла 37 членов.

Также в этот день в музее проходит заседание Днепровского исторического клуба на тему геноцида цыган. В нем принимают участие эксперты из Украины и из-за рубежа – Франк Брендле из Берлина, Михаил Тяглов из Киева, Игорь Щупак из Днепра.