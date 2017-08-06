В Симферополе против местного адвоката возбудили уголовное дело за взятку

В Симферополе будут судить адвоката, который получил 10 тысяч долларов от предпринимателя за оказание невыполнимой услуги. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«Прокурор Железнодорожного района Симферополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Крым. По версии следствия, обвиняемый, представляя интересы одного из предприятий, предложил его директору передать 10 тысяч долларов якобы для позитивного решения дела в арбитражном суде, при том, что повлиять на это не имел возможности. При получении 600 тысяч рублей злоумышленник был задержан работниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Ранее в аннексированном Крыму назначили служебную проверку в отношении сотрудника управления МВД России по Алуште, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».