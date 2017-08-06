Пенс опроверг информацию о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году

Вице-президент США Майк Пенс опровергает сообщения о том, что он готовится к возможному выдвижению своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

В заявлении, опубликованном 6 августа, Пенс отметил, что сообщение The New York Times является «позорным и оскорбительным».

Он заявил, что утверждения в статье были «категорически ложными» и что его команда «будет сосредоточивать все усилия на продвижении повестки дня (президента США Дональда Трампа – КР) и видит его переизбранным в 2020 году».

В статье The New York Times сообщалось об усилиях некоторых республиканцев, которые ожидают 2020 год, назвав это «теневой кампанией». Указывалось, что неизвестные советники Пенса «уже сообщили партийным донорам, что он будет выдвигать свою кандидатуру, если Трамп этого не сделает».