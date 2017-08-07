Афганистан: талибы убили 30 человек в провинции Сари-Пул

Боевики группировки «Талибан» убили по меньшей мере 30 человек в северной провинции Афганистана Сари-Пул.
Афганские чиновники сообщили, что стрельба произошла после того, как 5 августа боевики взяли под контроль городок Мирзаваланг, что в районе Саяд, после двух дней интенсивных боевых действий с силами безопасности.
Провинциальный губернатор Захир Вагдат заявил 6 августа, что жертвами были преимущественно гражданские лица, в том числе женщины и дети, а также некоторые местные службы безопасности.
Также, по данным чиновников, не менее 25 гражданских исчезли.
Талибы взяли на себя ответственность за нападение, но не за смерти гражданских и похищения.
В своем выступлении президент Ашраф Гани заявил, что «преступные террористы снова убили гражданских лиц, женщин и детей».
«Этот варварский акт считается прямым нарушением прав человека и военным преступлением», – добавил он.
Как сообщалось ранее, в боях погибли по меньшей мере семь полицейских и 10 талибов, а четверо офицеров безопасности ранены.
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