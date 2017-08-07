Между Чийгозом и прокурором разгорелась перепалка, суд объявил перерыв

На заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза объявили перерыв после словесного конфликта между Чийгозом и прокурором. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Так, через 20 минут после начала заседания прокурор попросила перерыв в связи с постоянными замечаниями Чийгоза о том, что она говорит быстро и невнятно. Свою просьбу она пояснила тем, что «нельзя же себя так по-свински вести», адресуя эту фразу Чийгозу. На что он заявил, что оскорблен этой фразой как мусульманин. В этой связи адвокат Чийгоза Николай Полозов попросил сделать прокурору замечание, но суд оставил просьбу без внимания и объявил перерыв.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого явилось около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов. Все места в зале заняты, часть слушателей на заседание попасть не смогли, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ожидается, что 7 августа в ходе прений прокурор Анастасия Супряга запросит срок для Ахтема Чийгоза.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.