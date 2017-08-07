Около полутысячи спасателей тушат пожар под Судаком

К тушению пожара в селе Громовка под Судаком привлекли 486 человек и 55 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе и специалистов Росгвардии и МВД России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

По данным ведомства, сейчас площадь природного пожара составляет 50 Га.

Работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия ведется как с земли, так и с воздуха. В частности, был привлечен многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС, предназначенный специально для тушения лесных пожаров.

От авиации МЧС России продолжают работу и сброс воды в очаг пожара еще 4 специализированных вертолета, Ми-8, Ка-32 и другие. Уже осуществлено 67 водяных сбросов, или 342 куб. м. Для проведения воздушной разведки зоны ЧП задействован беспилотный летательный аппарат.

Для предотвращения распространения огня на большую территорию спасатели караулят границы пожара, также работает тяжелая инженерная техника, создавая естественные преграды на пути огня, добавили в пресс-службе.

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.