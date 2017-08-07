Приговор фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову объявят 10 августа

Судья подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя 7 августа ушел в совещательную комнату для вынесения приговора фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову. Объявление приговора назначено на 10:00 10 августа, сообщает корреспондент Радио Свобода.

На заседании 7 августа Редван Сулейманов выступил с последним словом.

«Я полностью признал свою вину, сожалею о том, что я совершил. Единственное что – я не признаю ущерба. Потому что нигде не доказан размер этого ущерба. Считаю, что проведенного в заключении времени вполне достаточно, я осознал всю ответственность проступка», – сказал Сулейманов.

Прокурор 2 августа запросил два года лишения свободы фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.