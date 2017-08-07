В заседании суда по «делу Чийгоза» объявили перерыв

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа объявили перерыв в заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Чийгоз ходатайствовал об объявлении перерыва до завтра для подготовки позиции, поскольку, по словам Чийгоза, «прокурор в своей речи в прениях нагло манипулировал показаниями свидетелей». В частности, Ахтем Чийгоз упомянул показания Сергея Цекова и Заура Смирнова.

Ахтем Чийгоз на суде подчеркнул, что «не пойдет ни на какие сделки». Он обратился ко всем, кто находился в зале суда, и отметил, что «надо назвать подлецов подлецами».

Суд постановил объявить перерыв до 14 часов.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого пришло около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов. Все места в зале оказались заняты, часть слушателей на заседание попасть не смогли, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.