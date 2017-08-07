Адвокат отметил «шовинистический подход» обвинения на суде по «делу Чийгоза»

На заседании суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза прокурор в ходе прений постоянно акцентировала внимание на национальном признаке фигурантов дела. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал 7 августа адвокат Николай Полозов.

«Не просто «сторонники одной идеи», другой идеи, а просто «крымские татары». Безусловно, это шовинистический подход. Безусловно, это продолжение репрессивной политики, расовой дискриминации в отношении крымских татар», – сказал Полозов.

Адвокат добавил, что, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, прокурор «попросила меру наказания, близкую к пределу».

«Чийгозу в редакции той, которая ему вменяется, грозит от 4 до 10 лет. Она попросила восемь лет лишения свободы», – сказал Полозов.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на суде прокурор Анастасия Супряга высказывала дискриминационные высказывания в адрес крымских татар. При этом о национальном признаке второй стороны конфликта прокурор не сообщала.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа объявили перерыв до 14 часов в заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого явилось около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.