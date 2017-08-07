Троих моряков с затонувшего сухогруза Anda отправили из Крыма в Москву

Трое моряков с затонувшего в конце июля у берегов аннексированного Крыма сухогруза Anda покинули полуостров и отправились в Москву. Об этом 7 августа сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на представительство МИД России в Симферополе.

«Трое моряков, граждане Индии, уже покинули Крымский полуостров, им выданы временные документы на выезд и оформлены транзитные визы. Мы их отправили в Москву, задержатся они там или сразу вылетят на родину, не знаем», – сказали в представительстве.

Пятеро спасенных моряков, граждане Сирии, пока находятся в одном из отелей Ялты.

«Процедура оформления документов немного затянулась, но они уже на этой неделе также будут отправлены в Москву», – отметили в ведомстве.

Моряков во главе с капитаном сухогруза выписали 31 июля из Ливадийской больницы в Ялте, куда их доставили после спасения.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейских санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.

В Госпогранслужбе Украины Крым.Реалии подтвердили, что затонувший сухогруз Anda ранее неоднократно заходил в порты аннексированного Крыма.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.