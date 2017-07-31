Восьмерых спасенных членов экипажа затонувшего 29 июля у берегов аннексированного Крыма сухогруза Anda выписали из больницы. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю крымского минздрава.

«Они выписаны (из больницы – КР)», – сказали в пресс-службе.

В ведомстве, однако, не уточнили, куда членов экипажа сухогруза направят после выписки.

Ранее российский замминистра здравоохранения аннексированного Крыма Николай Деркач сообщил, что всем спасенным членам экипажа оказали необходимую медпомощь и после выписки из больницы их планируют переселить в гостиницу.

Продолжающийся уже третий день поиск последнего – девятого – члена экипажа пока не дал результатов.

Ранее 31 июля в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота сообщили, что к вечеру понедельника может быть принято решение о прекращении поисковой операции пропавшего члена экипажа сухогруза Anda.

За ночь с 30 на 31 июля спасатели обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик судна.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейских санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.

В Госпогранслужбе Украины Крым.Реалии подтвердили, что затонувший сухогруз Anda ранее неоднократно заходил в порты аннексированного Крыма.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.