Спасатели готовы прекратить поиск пропавшего члена экипажа с затонувшего у Крыма сухогруза

К вечеру понедельника может быть принято решение о прекращении поисковой операции пропавшего члена экипажа с затонувшего 29 июля у берегов Крыма сухогруза Anda. Об этом сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

«Существуют нормы нахождения человека в воде, когда его можно найти живым, сроки эти прошли, но мы еще не останавливаем поиски», – цитирует ТАСС информацию спасцентра.

За ночь с 30 на 31 июля спасатели обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик судна.

«Ночью в район поиска вышло судно Росрыболовства «Пурга», за ночь они подняли аварийный радиобуй и радиолокационный маяк ответчик. Спасательная операция продолжается, последний член экипажа пока не найден», – сообщили в спасцентре.

Найденные приборы имеют положительную плавучесть, поэтому находятся на поверхности воды, и благодаря сигналам этих приборов можно обнаружить их местонахождение. Однако какой-либо информации о причинах происшествия они не содержат.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейских санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.