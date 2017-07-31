Спасенных членов экипажа затонувшего у берегов Крыма сухогруза выписывают из больницы – Минздрав

Восьмерых членов экипажа затонувшего 29 июля у берегов аннексированного Крыма сухогруза Anda в течение дня планируют выписать из больницы в Ялте и переселить в гостиницу. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю крымский Минздрав.

«Иностранным морякам оказали медицинскую помощь в необходимом объеме, они чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке из Ливадийской больницы», – сказал российский заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач

Продолжающийся уже третий день поиск последнего – девятого – члена экипажа пока не дал результатов.

Ранее 31 июля в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота сообщили, что к вечеру понедельника может быть принято решение о прекращении поисковой операции пропавшего члена экипажа сухогруза Anda.

За ночь с 30 на 31 июля спасатели обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик судна.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейских санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.