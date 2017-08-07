Подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму отказался удовлетворить заявление крымского активиста Недима Халилова, депортированного в прошлом году с полуострова, и его защиты о прекращении исполнительного производства по его депортации. Об этом 7 августа в Фейсбуке сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«На суде также присутствовал представитель исполнительной службы и просил не прекращать исполнительное производство по депортации Недима Халилова», – написал Курбединов.

Адвокат добавил, что адвокаты Халилова планируют подать заявление, которым обяжут исполнителей «отчитаться в полном объеме и обосновать причины фактического лишения свободы Недима Халилова».

«Его заключение в центре временного содержания иностранных граждан, за сотни километров от Крыма, уже превратилось не в необходимую процедуру выдворения, а в наказание и лишение свободы», – отметил Курбединов.

В конце июня стало известно, что депортированного крымского активиста Недима Халилова перевели в спецприемник в Ставропольском крае соседней России.

7 ноября 2016 года по решению подконтрольного Кремлю суда крымчанина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку. 5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.

Летом 2016 года координатор организации «Движение сопротивления крымских татар» Недим Халилов, ссылаясь на международное право и законы России, направил в подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя иск с целью признания действий российской власти в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного и вести судебные заседания на крымскотатарском языке.