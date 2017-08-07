Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов недоволен ходом работ по реконструкции теплотрассы и водопровода в Симферополе и строительстве моста в районе Ялтинской объездной дороги. По словам Аксенова, работа по вечерам и в выходные не ведется.

При этом Аксенов отметил отставание в графике работ по реконструкции сетей на улице Толстого. Он сообщил, что поручил своим заместителям «доложить о причинах простоев и ускорить процесс».

«Считаю, что допускать подобные простои в разгар курортного сезона на ключевой трассе, где в результате ремонтных работ создаются пробки, – это верх безответственности. Подрядчики работают отвратительно, контроль со стороны должностных лиц недостаточен. Это касается обоих объектов», – говорится в сообщении Аксенова на его странице в Фейсбуке 7 августа.

В Симферополе 4 августа местные жители жаловались на гигантские пробки в связи с работами на транспортной развязке на пересечении автодорог Симферополь – Евпатория и Симферополь – Мирное – Дубки.

Многие водители были возмущены тем, что дорожные работы ведутся в дневное время, даже в 35-40-градусную жару, когда наблюдается оживленный поток автомобилей.