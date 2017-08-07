Костинский: в Крыму намерены построить вышку для блокировки радиоволн с материковой Украины

Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены построить вышку неподалеку от Джанкоя для блокирования теле-и радиосигнала с материковой Украины. Об этом 7 августа на своей странице в Facebook написал член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский

«Чонгарская вышка создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр – РТС «Соленое озеро». Но в направлении Крыма, в сфере телерадиовещания, мы работаем первым номером, обладаем инициативе, тогда как оккупационная власть действует только в ответ», – написал Костинский.

Он добавил, что Министерство информационной политики Украины будет продолжать реализацию телерадиовещания в Херсонской области и на территории аннексированного Крыма, в результате чего, увеличится количество телеканалов и радиостанций, которые смогут вещать на полуостров.

На сайте подконтрольного Кремлю Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма нет информации планах строительства вышки со стороны аннексированного полуострова.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 27 июля назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Ими стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.