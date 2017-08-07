Госпогранслужба Украины проверит, как рок-группа Rеsonance посетила Крым

Государственная пограничная служба Украины проверит каким образом украинская рок-группа Rеsonance посещала аннексированный Крым. Об этом 7 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил спикер ведомства Олег Слободян.

«Мы эту информацию обязательно проверим и будем действовать в рамках правового поля. Граждане Украины не могут быть ограничены в праве въезда на территорию Украины. При законодательстве, которое сейчас действует – за незаконное пересечение государственной границы предполагается административная ответственность. Максимум – это штраф», – пояснил Слободян.

По его словам, также Госпогранслужба проверит состав участников группы и, если там будут граждане других государств, то ведомство даст этому «соответствующую оценку».

Украинская рок-группа Rеsonance несколько раз выступала в аннексированном Крыму и соседней России. 25 и 28 февраля 2016 года коллектив дал концерты в Керчи и Севастополе. Сообщалось, что с 20 июля 2017 года группа начнет свой гастрольный тур по Крыму с концерта в Ялте, после этого музыканты планировали выступить в Алуште, Керчи и Севастополе. 25 июля анонсировали завершающий концерт в Симферополе.

Тогда сообщалось, что с гастролями в Крым участники группы прибыли в обход украинских пунктов пропуска. На своей странице ВКонтакте музыканты обнародовали фото прибытия в Керчь на паромной переправе. Тем самым они сами зафиксировали факт нарушения ими украинского законодательства.

Фамилии участников группы Rеsonance в открытых источниках не упоминаются. На своем сайте музыканты называют себя преподавателями консерваторий, в прошлом музыкантами филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженными деятелями искусств.

Украинские интернет-ресурсы, которые освещали их концерты в последние годы, пишут о них как об украинских исполнителях.