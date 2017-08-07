В Украине можно наблюдать частичное лунное затмение

Украинский гидрометцентр заявил, что в понедельник ночью в регионах, где не прогнозируют дождь, можно наблюдать частичное лунное затмение.

Как сообщают в Гидрометцентре, тень от Земли «съест» южную четверть полной Луны, а освещенная часть спутника у границы тени покраснеет.

По данным центра, затмение продлится около двух часов, лучше всего его будет видно в 23:20, увидеть начало затмения можно примерно в 22:23.

По информации ученого секретаря Крымской астрофизической обсерватории Алексея Бакланова, жители Крыма смогут наблюдать затмение примерно в 21.20.

Следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года.