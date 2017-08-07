В Крыму выявили предприятие-мусорщика, работающее без утвержденного тарифа

В Черноморском районе Крыма привлекли к административной ответственности руководителя предприятия сферы обращения с твердыми коммунальными отходами за работу без утвержденного тарифа. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки выяснилось, что предприятие взимает плату без утверждения тарифов, за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа.

1 августа подконтрольная Кремлю прокуратура Ленинского района Крыма в ходе поверки выявила, что предприятие ЖКХ «Войково» взимало плату за потребленную воду в отсутствие утвержденного тарифа.

Ранее подконтрольный Кремлю госкомитет по ценам и тарифам аннексированного Крыма сообщил, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15% – на электроэнергию и тепло, 9% – на воду и 2% – на газ.